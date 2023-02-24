政府擬修訂柴灣分區計劃大綱圖　改土地用途建公屋2700伙

本港房屋供不應求，政府近年規劃發展著重建設公營房屋。多個政府部門近日向區議會提交文件，擬議修訂《柴灣分區計劃大綱核准圖編號S/H20/25》，並將其中兩塊位於柴灣的土地改為住宅用途，以興建公營房屋。其中鄰近柴灣游泳的用地預計將可建約2700個單位，料於2034年完工。

政府擬議修訂柴灣分區計劃大綱核准圖，當中包括將一塊位於鄰近柴灣游泳池的一幅「政府、機構或社區」地帶及「綠化地帶」改劃成「住宅（甲類）」地帶，建築物高度限制亦改為主水平機準上190米，以用作公營房屋用途。該擬議發展用地面積約2公頃，住用地積比率不多於8倍，並放寬建築物高度限制，而該用地擬建約2700個單位，料可供7290人入住。附近將會提供休憩及兒童遊樂設施、綠化空間、供社會福利、幼稚園、零售設施及泊車位等。

至於另一幅用地則位於港鐵柴灣站旁，該用地早前已經城市規劃委員會同意，將的華廈邨華欣樓由現時劃為「綜合發展區」地帶改劃為適合的土地用途地帶，以反映已完成對被評為二級歷史建築的前柴灣工廠邨大廈改裝成為公營房屋用途的現況。