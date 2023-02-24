內地院校參與文憑試收生計劃　下月初接受申請

香港中學文憑考試開考在即，不少中學畢業生或到內地升學。中國教育交流(香港)中心昨日(23日)表示，「2023年內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」由下月1日起至31日接受申請，報名方法與去年一樣，將採取網上報名及網上確認，提醒考生毋須親臨現場或郵寄資料進行報名確認。

中心表示，報名人士必須為應屆DSE考生，並持有有效的香港永久性居民身份證或非永久性身份證，以及《港澳居民來內地通行證》或《港澳居民居住證》。遞交申請前，考生應細閱聯招辦的招生報名網址內容，在選項欄選擇「香港文憑試招生」，再根據各欄目要求，準備好所需填報及遞交的資料以作報名，並在限期前登入報名網站查看進度，按系統通知修改檔案（如適用）或繳費並上傳繳費憑證。

考生在網上預先報名時，需順序填報志願，每位考生可從內地132所招收DSE學生的高校名單中填報4所學校志願，每所學校可填報4個專業志願。在符合最低錄取要求與擇優取錄的原則下，計劃將按照順序，從第一志願院校的第一志願專業開始依次考慮作錄取安排，每名考生只會獲一所學校的一項專業取錄。

至於面試的具體時間、地點、方式等則由招生高校確定，個別高校的術科考試或會於網上報名及確認報名等階段前進行，考生欲了解相關安排，需自行留意該校網站或報名系統或直接與高校聯繫。有關個別高校是否需要面試等詳情，可參考載於教育局網頁「2023/24學年內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」指南及院校簡介專業目錄，以及到個別院校網頁有關招生之最新公布。