東方日報A1：各界轟財案　對市民孤寒　無善用公帑

《財政預算案》公布後遭各界怒轟，普羅市民批「派糖」孤寒，舉辦「 開心香港」活動做騷就疏爽。官員昨日再為預算案解畫，指出本港主要面對三大問題，包括土地房屋、人才和勞動力不足，制約本港經濟增長，並稱當局正設法推措施處理房屋問題，政府亦會研究輸入外勞，填補部分行業空缺，解決勞動力不足，又說會透過提升生活質素，包括改善郊野環境，挽留人才。但學者認為預算案提出的方案未能針對問題根源，促用錢應用得其所，提供更佳發展藍圖予人才及減稅。

財金官員昨出席電台節目時稱，下年度的財政儲備降至7,600多億元，相等於12個月政府開支，儲備仍然維持健康水平，預料下個財政年度仍會錄得500多億元赤字。預算案估算今年經濟實質增長介乎3.5%至5.5%，而明年至2027年，經濟年均增長3.7%。他解釋，出口貿易情況較差主要受到外圍因素及疫情影響，但當內地經濟復常、跨境運輸恢復、內地經濟恢復，加上東盟經濟帶動下，經濟會好轉，否認估算的增幅「估多咗」。

不過，他坦言，現時制約政府經濟增長主要是土地房屋、人才及勞動力不足，而在土地房屋已有措施處理，朝着現時方向相信可解決。至於勞動力方面，他認為輸入外勞是必要，但需要小心做，針對有需要行業－－院舍、建造業大量缺人，難以即時培訓新人，輸入外勞無可避免，勞工及福利局會分析哪些範疇最缺人手，並與業界、社會及立法會討論。

而近年移民人數急升，被問到如何「留人才」，官員指政府一直致力提高生活質素，包括改善郊野環境，亦有新文化設施落成，香港復常加上祥和的社會環境，政府又舉辦「開心香港」讓市民在閒時可以參加不同活動，有望改善社會氣氛。

中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波說，全球各地均以環境優美「搶人才」，但本港留不到人才的癥結在於住屋問題，而港府難以解決此問題。他近日收到科技大學（廣州）教授介紹住宿地方的照片，住大屋之餘，單位內外環境舒適，而本港於此方面略顯失色：「點夠人嚟？」

李又稱，居住環境未能即時解決，港府仍可於稅務優惠上着手。若以本港除稅後的收入與部分外地相若，「為何要揀來香港？」他建議針對性推出減稅措施，增吸引力。他另指多個行業長期缺人，輸入勞工迫在眉睫，而新加坡等鄰近地區亦長期引入外勞，補足人力資源問題及減低成本，已為全世界趨勢，應加強規劃應對。

教育大學香港社會研究講座教授呂大樂則認為，本港討論輸入外勞前須審視長期缺人行業及背後成因，院舍缺人除了工作性質較為厭惡性，亦因部分職位工資較低、缺發展前景，令年輕人抗拒入行。

呂又認為，社會應思考如何向院舍增加資源，提升院舍長者的生活質素，而非講求低價服務，尋求廉價人手，並且需為行業規劃發展藍圖，使到青年見到入行後的希望，才有望根源地改善問題。

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