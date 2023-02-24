深水埗小學疑爆風化事件　小三女生遭同學箍頸圖強吻

深水埗聖瑪加利男女英文中小學前日疑爆出一宗駭人聽聞的風化事件！有該校家長向東網爆料，指其就讀小三的女兒在課室內無故遭到兩名男同學從後箍頸，並嘗試「強吻」。女生事後向校方反映事件，但老師只簡單要求涉事男同學道歉了事。對於校方未有即時向家長通報或進一步跟進，涉事家長直言「匪夷所思」，質疑校方置之不理的態度，「根本就係想淡化事件既嘅嚴重性。」該校表示正調查事件。

女學生父親蘇先生表示，日前在午膳時段，就讀小學三年班的女兒，分別遭到兩名男同學從後箍頸，並且嘗試強吻，期間互相有肢體觸碰，幸好女兒擺脫成功，最終強吻不成。女生隨即向當值課堂老師投訴，並告知有關事件，但老師只簡單要求該兩名男同學道歉了事，相反未有打算通知家長或繼續跟進。直至女兒回家，「見佢唔食飯，又喊晒口，好似好徬徨咁」，他察覺有異，追問之下揭發上述事件。他昨早曾到學校了解事件，惟校方僅回應：「佢哋只不過係玩吓，細路仔冇惡意」，但承諾會跟進調查事件。

蘇先又稱，過去「家長群組」已有不少家長反映，指學生因互相觸碰導致受傷流血的事件，不只一次發生，「最誇張有次幾乎夾斷學生隻手，要去醫院做接駁手術。」不過，即使家長曾經就事件反映，但學校同樣沒有正視，更沒有採取相應措施，防止類似事情再次發生。他認為，事件性質嚴重，對學校未有採取相應措施處理，以及未有即時通報學生家長，感到憤怒和深切憂慮。他斥校方：「根本就係嘗試緊用一個置之不理的態度，去淡化事件嘅嚴重性！」

兒童事務委員會非官方委員黃梓謙表示，留意到不少學校有欺凌情況出現，無法容許有關情況持續發生。假如事件屬實，教育局目前已載有相關機制，清楚列明教師指引，相信學校在面對危機處理時，應懂得如何作出專業判斷，以及決定適當的跟進行動。社福界議員狄志遠則表示，理解同類型事件經常在校園發生，學校作為學生學習的早期場所，理應認真處理，建議可交由學校社工跟進。東網昨午致電聖瑪加利男女英文中小學查詢回應，校方表示已備悉事件，會向管理層反映，現交由內部跟進，並會視乎調查進度，有結果後適時聯絡家長跟進。不過，由於事件涉及學生私隱，該校稱要視乎情況，再決定能否公開交代。