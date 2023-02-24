預算案推動綠色經濟　環境局：香港有一定科研能力

新一份財政預算案公布，港府將推動綠色經濟以實踐可持續發展，另預留2億港元在新能源運輸基金。環境及生態局局長謝展寰今早(24日)在電台節目表示，綠色經濟是很多國家研究發展的項目，惟目前尚在起步階段，而香港作為國際金融中心，且有一定科研能力，故預算案就綠色經濟方面做了很多功夫，以把握機遇。

港府將與專營巴士公司等合作，在今年有序地開展氫燃料電池雙層巴士及重型車輛的試驗，測試它們在本地環境下運作的可行性，改善路邊空氣質素及減少碳排放。謝展寰指出，本港有推動綠色經濟的優勢，雖然氫氣有一定危險性，不過氫能將來或可用在發電、汽車動能、家居等範疇；而城市的氫能運輸或涉及複雜問題，但香港有一半使用的煤氣屬於氫氣，已鋪設的煤氣管有利於氫能在巴士及重型車輛的應用。

另外，政府會為的士業界提供百分百擔保的貸款計劃，以鼓勵的士車主將現有的士替換為純電動的士，預計有關建議涉及的貸款總擔保額約為64億港元。謝展寰稱，借貸上限為35萬港元，相等於電動的士的車價，還款期不超過10年，望措施幫助有貸款困難的車主。而計劃暫未設時限，所有的士車主均可參與。