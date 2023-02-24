港府爭取今季內解除口罩令　另強調派消費券不屬恒常措施

本港新冠疫情緩和已久，惟口罩令一再延遲解除，由昨日(23日)起直至下月8日婦女節當天。有財金官員今早(24日)在電台節目回應市民對財政預算案的意見，對於有聽眾希望可盡快解除口罩令，吸引旅客抵港，該名官員強調，政府已不斷評估社區風險、審視情況，透露爭取於今季內解除口罩令。

至於港府今年續派5千元的消費券，他表示不會成為恒常措施，因為今次開支已達330億港元，但他根據過往派消費券的經驗，指當中逾6成消費用在零售業上，期望能繼續鼓勵市民消費。又有聽眾反映煙稅加幅不足，未達到世衞標準，財金官員認為要平衡大眾意見，因為一方面要減少吸煙人口，另一方面要考慮年長煙民的影響。此外，預算案提出啟動以市民為對象的「開心香港」活動，官員希望可舉辦不同活動，例如海洋公園及西九文化區合作，以凝聚市民。

另外，預算案提出向馬會徵收每年24億元額外足球博彩稅，為期5年。財金官員解釋，即使向馬會徵收額外稅款，措施相等於原本50%的足球博彩稅率，提升至近62%，加上馬會足球博彩的毛利高出賽馬1倍，強調足球博彩業依仍有利可圖；且過去5年馬會均錄得盈餘，前年亦有可觀的投資回報，認為馬會可負擔額外稅款。