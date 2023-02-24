青少年收酬淋油追債　涉17案共11人落網

執法部門於今年一月底，就案件作跟進調查期間，發現有犯罪團夥以「搵快錢」形式，利用未成件青少年進行非法收債活動。人員透過翻查閉路電視及網上情報收集，成功鎖定該團夥成員身份，並於周三起一連兩日(22至23日)展開拘捕行動，在全港多處拘捕10男1女(12至27歲)，相信他們與全港17宗同類「刑事毀壞」案有關，並檢獲涉案衣物、電話、紅油罐及收數紙等犯案工具。

被捕人包括集團的兩名主腦及3名骨幹成員，他們涉嫌在主流手機遊戲內結識青少年，透過組隊打機建立信任，其後相約見面時，聲稱可以提供「搵快錢」途徑，招攬青少年參與不法活動。當兩名主腦收到行動目標清單後，便會分派至骨幹成員安排下線收酬追債，並由後勤成員提供衣服、紅油等作案工具，同時安排青少年潛入作案及逃離現場路線。各未成年人士則收取500至800港元不等酬勞，到目標地點淋油及張貼追債紙條。

案中最年輕的12歲被捕人為一名中學生，他涉嫌收取每單500元報酬參與犯案。經進一步調查後，其中3名被捕人已被暫控一項「刑事毀壞罪」，其餘人則已被通宵扣查。執法部門呼籲各家長，要多加留意子女上網習慣，並注意他們是否有不明收入來源，以免未成年人被利用參與不法活動。