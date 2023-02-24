救護員身份不獲接納　護士學生理大暴動罪成

2019年理工大學被示威者佔據，自稱義務急救員的30歲男子，帶備急救用品及對講機等物品到場。當理大被圍封後，他試圖由封鎖線逃出時被拘捕。他事後被控2項暴動罪，指他分別在理大內外參與暴動。他不認罪於區域法院受審，至今天（24日）被裁定2罪罪成。法官不接納被告說法，認為其行為是為暴動者「壯膽」，令理大成為滿目瘡痍的戰場，下令將他還押至3月15日判刑。

30歲被告鍾泯俊，報稱學生。他們被控在 2019 年11月17至18日在理大內暴動；以及同月18日在科學館道一帶暴動。他早前已承認1項無牌管有無線電通訊器具罪。審訊期間，辯方指被告正修讀護士課程，他為增加臨床急救經驗，所以帶備生理鹽水、哮喘藥等物品，以義務急救員身份到場，被告亦戴上貼有紅色十字圖案的白色頭盔，穿着急救戰術背心。辯方說被告沒有參與暴動意圖。

不過，法官不接納辯方說法。法官指，被告不請自來前往理大，專為佔據理大者或黑衣人「服務」，明顯是支援及鼓勵暴動者，令他們知道若受傷都會有人支持，從而為他們「壯膽」，壯大暴動聲勢。而他之後由理大封鎖線逃至科學館，明顯是害怕被捕。法官特別提到，無論是示威者抑或為佔據者提供飲食的廚師，其實都不是受薪，所謂「義務」的說法，不過是幕後推手刻意製造來迷惑人，目的是引人入局。法官裁定被告有份參與暴動，遂裁定他2項暴動罪成。

案件編號：DCCC 190,193,194,196,198,200,201/2021, DCCC 632/2022