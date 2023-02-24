飲品公司經理涉私授公司訂單予己　被控欺詐等罪提堂

飲品公司前市場經理被指隱瞞自己操控1間服務供應商，詐騙公司把多張戶外廣告採購訂單授予該供應商，合約金額總值約190萬港元。這名市場經理及其下屬另涉在內部審計時，以多份虛假報價單及戶外廣告巡查報告誤導公司。2人早前被捕，於前日（22日）被落案起訴欺詐等3項控罪。案件今天（24日）於屯門裁判法院首次提訊，2名被告暫時毋須答辯，裁判官把案件押後至4月13日再訊，以等待控方準備轉介文件，案件將轉介往區域法院處理，期間2人獲准保釋。

2名被告分別是陳永峰（男、38歲）及姜梓萍（女、47歲），2人案發時分別為維他奶國際有限公司（下稱「維他奶」）市場部經理及戶外展銷主任，現已離職。由於2人現時均需到內地工作，裁判官批准2人保釋期間可到內地，但須交出護照，並下令2人不得接觸控方證人。

陳被控1項欺詐罪，指他於2016年1月至2019年10月初期間，向維他奶隱瞞他在Why Creative Graphic Design House （下稱Why Creative）的權益，意圖詐騙而誘使維他奶把39張戶外廣告採購訂單判授予Why Creative。陳另外與姜同被控2項串謀使代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪，指2人於2019年5月7日至6月30日期間，與陳碧琪一同串謀，使用31份看來是4間公司發出的報價單及37份看來是1間公司發出的戶外廣告檢查報告，而該些文件與維他奶有利害關係，且有虛假、錯誤或欠妥的陳述，而他們明知意圖用以誤導維他奶。

案件編號：TMCC 369/2023