醉酒休班警襲擊保安員　案件押至4.14再訊

1名休班男警懷疑受酒精影響，去年10月涉嫌在香港仔置富花園地下電梯大堂2度襲擊保安。事隔4個月，他被控2項普通襲擊罪，以及1項作為交替控罪的醉酒罪，案件今（24日）在東區法院提堂。被告暫毋須答辯，案件押後至4月14日再訊，期間被告獲准保釋。

52歲被告陳天柱，報稱是公務員。控罪指他於2022年10月15日，在置富花園16座地下電梯大堂，兩度襲擊吳家文。交替控罪則指他同日醉酒時在公眾地方，即該地下電梯大堂及三樓走廊行為不檢。

控方準備好答辯，但辯方申請將案押後，以便索取文件，及提供法律意見予被告，期間亦會與控方商討，能否以其他方式處理案件。裁判官批准有關申請，批准被告保釋候訊，但要求將保釋金由500港元上調至3000港元，另增加1項保釋條件，即不得直接或間接接觸控方證人。

休班警涉及各種罪行過往時有發生。2022年11月4日下午約2時，荃灣大河道88號灣景廣場「AEON」的保安員報案，指一名女子疑偷去上址總值780港元的凍肉。警員到場經調查後，以涉嫌「盜竊」拘捕該名姓吳(30歲)女子，被捕女子是一名休班警務人員並已被停職，她於去年12月28日被控一項盜竊罪，案件於2023年1月6日提堂。

此外，2022年10月15日凌晨約2時半，有人報案指屯門鄉事會路近安定邨巴士站發生爭執及打鬥。人員接報到場，相信兩名俱姓何（18及25歲）男子、兩名姓甄（18歲）及姓張（28歲）女子，在上址與一名姓利（29歲）男子爭執後，4人與利男懷疑互相以手襲擊對方。警方其後以涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」拘捕前者4人。利男則涉嫌「普通襲擊」被捕，他是一名休班警務人員已被停職。該3名男子其後被各控以一項「普通襲擊」罪，案件於2023年1月11日在屯門裁判法院提堂。

案件編號：ESCC416/2023