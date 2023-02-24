用假安心出行上班　政府外判女文員認罪判80小時社會服務

女文員前年用虛假「安心出行」應用程式，進入灣仔入境事務大樓，被控「侵入公共機關管轄或管理的物業單位」罪。她3周前於東區裁判法院承認控罪，裁判官將案件押後至今天（24日）判刑。裁判官接納被告只是誤信網上傳言，因一時愚昧而案；現在疫苗通行證措施已取消，再犯機會微乎其微。裁判官在參考社會服務令報告後，決定按報告建議，判被告80小時社會服務令。

23歲被告伍敏怡，報稱任職文員。控罪指她於2021年11月1日，在灣仔告士打道7號入境事務大樓無合法權限或解釋，而侵入歸屬於公共機關，或由公共機關管轄或管理的物業單位。案情指，當日早上9時許，被告途經入境事務大樓，職員遂截停被告，要求她展示安心出行二維碼。期間職員發現被告所展示的介面，與真實的應用程式不同。職員轉交個案予上司。上司檢視後，揭發被告所使用的是偽冒安心出行的應用程式，用家可以手動輸入地址，於是向執法部門舉報。執法人員調查期間，發現被告在10月3至10月6日期間，先後6次在連登討論區瀏覽有關「離線牌安心出殯」的貼文。

案件編號：ESCC 2096/2022