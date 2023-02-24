45%高敏人群對曱甴過敏　中大揭7種新型致敏原了解成因

蛇蟲鼠蟻可謂人見人怕，當中曱甴或是令大部人最為恐懼的昆蟲，而曱甴更是本港第2常見的致敏原。中大醫學院早前聯同深圳和泰國院校進行研究，成功破解全球最全面的美國曱甴基因組圖譜，現時已知的曱甴致敏原有13種外，團隊在本次研究中發現另外7種新型致敏原，有助了解清楚病者的過敏原因，以及設計針對曱甴過敏的有效免疫療法，該研究結果已在國際科學期刊《過敏症》發表。

敏感包括哮喘、過敏性鼻炎和濕疹，影響香港逾半人口，而曱甴佔致敏率高達45%，僅次於塵蟎。曱甴隨處可見，會增加患上哮喘及哮喘病發的風險。中大醫學院兒科學系教授梁廷勳表示，過去20年，社會對曱甴帶來的負面影響有所提升，惟一直未有曱甴致敏原的完整資料，導致相關的診斷和治療發展緩慢。基於對曱甴致敏原的完整圖譜認識不足，目前很難找出免疫主導性的曱甴致敏原，難以提供最佳的免疫治療。

中大醫學院生物醫學學院教授徐國榮指，分析結果揭示美國曱甴出現廣泛的基因家族變異，解釋了為何曱甴的生存能力變強，又指白蟻的致敏原與曱甴相似，不可忽略。是次研究成功在確定了7種新型致敏原，預期有利於未來對曱甴過敏的診斷。研究亦建議將新發現的致敏原與現有曱甴提取物結合使用，以促進曱甴致敏原提取物的標準化，有助建立致敏風險分類，為致敏模式較複雜的患者，提供更有效的專科管理。