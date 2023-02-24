議員稱青年置業屬長期鬥爭　倡推先租後買計劃

樓價高企，青年「上車夢」遙不可及。立法會研究制訂長遠青年政策和發展藍圖小組委員會今日（24日）開會，多名議員認為青年人難以置業，指青年在置業問題上「係灰嘅」，又形容為「長期鬥爭」， 希望政府考慮讓青年先租後買的做法，租金為日後的置業首期之用。

議員容海恩直指青年在置業問題上「係灰嘅」，因為人工和20年前沒有分別，「都係萬幾蚊」，但所有物價大幅增加，「青年亦唔敢諗置業」。她又形容青年置業是一個長期的鬥爭，建議政府考慮推出先租後買等計劃。民政及青年事務局副局長梁宏正指政府目標是通過不同方法，令年青人找到自己喜歡的跑道和尋找夢想，並隨著時間累積自己的財富，政府亦會努力去支援青年置業。

另外，發展局昨日公佈23/24年度政府賣地計劃，其中一幅位於荃灣油柑頭的土地將用作「港人首次置業」項目，於下個財政年度首季推售地皮。議員梁毓偉關注多少單位會用作首置以及定價。梁宏正回應指明白議員有興趣知道內情，稍後會邀請發展局書面回覆。至於在青年未能負擔首期置業時，梁宏正指需小心處理，因為亦包括金融風險評估等。

在財務管理上，議員梁熙指年青人理財觀念薄弱，指出只有小學常識科有教授相關知識，而中學的公社科只有在中一時會教授兩節相關課堂，稱「相信在座中一學過啲乜嘢都唔會記得」。因此他關注局方，會否在高中設立理財的必修科目。投資者及理財教育委員會總經理李婉秋指，投委會一直推動希望教育局將理財教育放在主流科目身上，亦很高興教育局在24/25年度將理財教育放在公民、經濟與社會科。