中國鐵建香港前董事涉詐騙銀行7530萬港元　還押1個月再訊

執法部門早前落案起訴建築公司2名前高層及其他人士串謀詐騙銀行信用證涉款7,530萬港元。另1名涉案前董事於昨日（23日）抵港後，亦即被拘捕及落案起訴串謀詐騙罪。他今天被解往東區裁判法院提堂，暫時毋須答辯，案件押後1個月至3月24日再提訊，以讓控方準備將案轉介區院審訊的文件，及索取法律意見。被告今天有申請保釋，但被裁判官拒絕，被告在候訊期間須還押。

本天提堂的被告鄭重（65歲），為中國鐵建（香港）有限公司（下稱「中國鐵建香港」）之前董事。他現被控1項串謀詐騙罪名。控罪指他於2016年6月1日至2017年3月16日期間，在香港與王曉杉、劉慶龍、盧沛如、劉聰海、陳劍、陳健敏、楊寶英及其他身份不詳的人串謀，不誠實地向星展銀行有限公司申請發出3份以景泰建築工程有限公司為受益人的信用證，而明知信用證無涉及真正的基礎交易；以及交出虛假檔紀錄，包括發票、裝箱單及貨運收據，以支持上述申請，從而使星展向景泰支付75,373,550港元。

執法部門早前接獲貪污投訴後展開調查，並已就案件起訴多名人士。鄭重當時不在香港，執法部門其後向裁判法院申請拘捕令。他於昨日抵港時被捕。控罪提到的王曉杉和劉聰海，於案發期間分別是中國鐵建香港的副總經理和董事。他們早前就此案被控串謀詐騙，經審訊後被判定罪名成立，各被判囚4年。