明年平整新田科技城　第二季就發展方案及土地布局展開諮詢

為推動香港成為國際創新科技中心，創新科技及工業局局長孫東今日(24日)表示，當局將於2024年新田科技城平整土地，第二季將就發展方案和土地布局展開公眾諮詢，河套區港深科技園各大樓會陸續落實。人工智能超算中心會進行研究，本年會研究完成，智方便平台會加快數碼轉型，推出數碼轉型支援先導計劃，政府撥款5000萬加快「web 3.0」發展。港府去年12月已經推出創新科技藍圖，數字化經濟發展委員會會在本年提出具體建議。

鞏固香港科研優勢方面，政府2023/24年會邀請大學、科研機構提交建議書；預留30億港元推動前沿科技領域基礎研究；會支持微電子研究機構。培育人才方面，孫東稱支援數碼港及香港科技園公司；撥款3億元延續中學IT創新實驗室。高才通方面，當局已做好工作，希望帶來領軍人物。

生命健康科技方面預留60億元，孫東稱措施在去年提出，本次支援本地大學進一步發展，提出、鼓勵大學針對生命健康科技大主題提出跨學科、院校題目，鼓勵大學利用機會吸引頂尖科學家來香港組成團隊。他指，過去多種原因，大學科研對比周邊地區不多，所以要提早拿出60億支援。智方便平台有2億預算，署理政府資訊科技總監黃志光指希望單一網上驗證身分直達政府服務，接近180萬市民登記為用戶，3000多萬人次直達服務，希望2年內政府電子化，計劃全面提升智方便平台，希望加強政府部門數據互通。他又稱，推動更廣泛使用，有助數據發展。

另外，為發展河套，孫東指會在2023年底招商引資，2024年後會陸續落成大樓，維持計劃不變，政府內部緊密合作，力求分階段分批還原河套區用途。招商繼續合作，若干間公司落戶香港。對於河套區隔離設施還原進度，創新科技及工業局副局長張曼莉指內部有時間表，爭取早日設施還原予創科用途，頭一批大樓會在2024年陸續落成。