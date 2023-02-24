帶男童入公廁非禮　聾啞積犯被判囚32個月　期間須接受心理治療

前年因非禮3名男童判囚、被診斷有強烈反社會人格的聾啞男子，出獄約半年後又故技重施，以「請飲嘢食飯」為餌，帶年僅8歲的男童到廁格，再強行替男童口交。涉案聾啞漢早前承認一項非禮罪，今（24日）在區院被判入獄32個月。法官李俊文引述報告指，被告重犯機會非常高。加上案中有多項加刑因素，包括2人年齡相距超過20年，被告以利誘方式令事主就範，而被告剛出獄不久就再犯，反映上次刑罰並無阻嚇作用，最終判被告監禁32個月，服刑期間要接受心理治療。

現年31歲的被告鄭傑豐，須由手語傳譯員協助。控罪指他於2021年12月12日，在田景路良景廣場的男公廁內，非禮當時8歲的男童Ｘ。他有52項犯罪紀錄。對上一次是犯案2021年3月，他在巴士等地方分別非禮3名男童，被判入獄4個月，至同年5月出獄。臨床心理學家報告指，被告有強烈反社會人格，缺乏對人的關心，為人衝動，亦認為他有性沉迷情況，雖然被告沒有孌童僻，但認為被告重犯風險非常高。另一報告則顯示，事主因事件感恐懼和焦慮，對陌生人有戒心，他的母親情緒亦受困擾。

本案案情指，當日下午2時許，事主X身在屯門一個公園，期間被告上前搭訕，表示「請飲嘢」，帶他及另一些兒童買飲料，再帶他們去吃壽司。至約下午4時半，被告帶X去男廁廁格。被告先褪下Ｘ的褲子，再替Ｘ口交約1分鐘。Ｘ感到惡心，嘗試穿回褲子，但被告再強行將其拉下，直至X及後用力穿上並跑出廁格。Ｘ回家把事情告訴母親，然後報案處理。被告於12月13日被捕。

案件編號：DCCC 467/2022