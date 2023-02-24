醫管局停用23支具潛在風險手術燈　141項手術須改期

聯合醫院日前發生罕見的冧手術燈意外。醫管局今日(24日)召開記者會，公布手術燈墜下事件的初步調查結果。醫管局質素及安全總監黃立己表示，原本已邀請涉事保養承辦商「Getinge」到場，惟承辦商今日未能來臨。他提到，當局於本周一(20日)公布有16支手術燈存問題後，另發現多7支同牌子、於其他地方的手術燈有潛在問題，以上共23支有問題的手術燈已停用，部分正在維修，亦有部分已被更換。

醫管局表示，已責成承辦商交出報告及作善後工作，又指初步分析是承辦商在維修及保養出現問題，形容對表現「非常不滿」。因應事故和及後的檢查工作，共有141項非緊急手術需要改期，且全部已重新安排手術日期，共有141名病人受影響。當局又透露，在調查後發現墮下手術燈的6粒固定螺絲斷裂，醫管局已要求更換同品牌所有手術燈的螺絲，並加密每1至2周檢查。

聯合醫院早前有手術室的全組手術燈突然墜下，幸好當時無進行手術，但仍有一名麻醉助理被擊中肩受傷。醫衞局早前要求醫管局徹查事件及交檢討報告，醫管局亦有安排保養承辦商，全面檢查各公院使用涉事承辦商「Getinge」生產的手術燈；另委託獨立工程事故分析專家林超雄參與調查，了解事件成因。