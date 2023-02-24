港府擬設人工智能超算中心　料年底完成分析推動智慧城市

現代科技日新月異，港府擬設立人工智能超算中心推動智慧城市，創新科技及工業局局長孫東今日(24日)向傳媒表示，超級算力數碼基建設施，對於推動智慧城市、數據挑戰有重要意義。他又稱研究代表有革命性的意義，要改變世界發展潮流，深圳、珠海都有人工智能算力中心，如香港要保住中心是必須，需要面向世界。不過，超算中心的經費方面，孫東指營運涉及高額開支，希望聽取業界意見，引入企業、高端人才，希望相關分析今年年底完成。

署理政府資訊科技總監黃志光稱，人工智能超算中心需要大量數據以做到快速強大的算力，例如大學科研、政府部門所用，數據主要屬於機構、公司所有。超算中心構建要跟隨國際標準的數據安全，政府有完備的政策標準，要求超算中心成立都要嚴格遵守。他又稱，系統管理、應變等都有嚴格標準。

至於人工智能(AI)會否涉及道德爭議，法例上有否準備功夫。孫東指港府一直保持高度關注，全球各地都沒有完備的法律規管，希望與業界探討。有關注超算中心會否與內地數據互通，孫東稱內地非敏感數據可以來港，有對口機構例如大學可以貢獻，整體而言現時沒有計劃香港數據北上，但希望北邊數據南下，要與國家商討。

另外，近來有大學禁止學生使用ChatGpt(人工智能聊天程式)，孫東指每天都有革命性顛覆性科研成果，認為相關技術可以深刻影響未來，雖然相關技術沒有正式開放，但市民有所體驗，政府亦對此關注，會成立委員會研究甚麼措施面對重大挑戰。