康泰旅行社清盤　旅監局收近300客人查詢　僅1成人申請賠償

屹立逾半載的康泰旅行社去年10月底因資不抵債，被內地母企清盤。旅監局今日(24日)透露，康泰清盤時刻處於旅業低潮，報旅行團、購買旅遊套票的人不多，因此至今累計僅約300人向該局查詢賠償安排，而實質提供旅行社連印收據申請旅遊業賠償基金的人亦只有30人，正按程序逐步處理申請，但當局指出，需先確認康泰無力退款，才可動用基金向客人賠償，因此仍正向康泰清盤人查詢情況。

對於港府於2022至23年度《財政預算案》撥款6,000萬港元，資助旅遊從業人員的培訓發展。旅監局主席馬豪輝表示，撥款正向每名合資格的持牌導遊及領隊資助2,000港元參加培訓課程，協助從業員提升服務質素，以及發展專業導向，維持競爭力。他又稱，稍後會開展非從業員的培訓工作，吸引新人入行。

另外，中港兩地最近通關，同時亦陸續有東南亞等海外團來港，而入境旅行團的行程若涉及到訪任何商店前，需先將有關商店向旅監局註冊。旅監局透露，至今累計有6間商戶成功註冊，主要為珠寶首飾店，與85間旅行社合作。該局相信商戶於經註冊下，能確保服務質素，避免出現強迫購物的情況，令旅客「買得開心，買得放心」。