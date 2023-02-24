涉查販毒案捏造紀錄　4警被控行為失當　被告上司出庭作供

1名警長及3名警員被指於5年前，在1宗販毒案的刑事調查中捏造紀錄，向上司訛稱曾進行搜屋。經執法人員調查後，4人被落案起訴公職人員行為失當罪。4人否認控罪，案件今日(24日)在屯門裁判法院開審。控方今天先傳召4名被告案發時的上司作供，他指據其中1名被告撰寫的調查報告，指他們有就該販毒案搜屋，但是沒任何發現，上司當時相信其隊員確曾進行搜屋。

涉案被告依次為警長馮孝聰(45歲)、警員林耀然(38歲)、警員羅學鍵(32歲)及警員葉家豪(31歲)，4人同被控一項公職人員行為失當罪。控罪指4名被告於2018年3月15日至4月3日期間，在擔任公職期間或在與擔任公職有關的情況下，沒有合理辯解或理由，故意作出失當行為，即在調查一宗刑事案件期間，作出已進行搜屋的虛假紀錄。

警員涉嫌公職行為失當事件時有發生，早前一名男警涉於2018年至2019年期間偽造調查結果，在調查案件時訛稱證人不提供口供，引致延誤及終止調查。他否認一項在公職中行為失當罪，較早前經審訊後被裁定罪名成立。另一宗案件涉及1名男警自2019年12月至2020年9月，涉嫌調查共7宗盜竊、襲擊及使用虛假文書案件期間，偽造證人口供、向上司謊稱受害人不追究、以及教被捕人兒子欺騙警方表示被捕人在葵涌醫院留醫等等，被控7項公職人員行為失當罪。

案件編號：TMCC 510/2022