去年錄25宗鯨豚擱淺　創近5年新低　其中5宗涉漁業活動等

香港城市大學海洋動物影像解剖研究組今日(24日)發表年度報告，去年鯨豚擱淺個案有25宗，是近5年內最低，當中江豚死亡數繼續最多，佔近80%；有5條鯨豚死因與人為活動有關，例如漁業活動；研究組又指，去年本港所發現的6個海龜死亡個案中，過半屍體內均發現海洋垃圾，更有1隻成年海龜被棄置魚網纏繞，以致未能正常覓食、受傷或受到感染，甚至窒息而死。

研究組表示，去年香港一共有25條鯨豚擱淺，其中近80％為江豚，其餘為中華白海豚，以及其他品種的鯨豚，例如樽鼻海豚，數字較過去3年、即介乎32至55條回落。研究組為當中21條鯨豚進行了影像解剖，判斷其中5條死於人為因素，全部涉及漁業活動。研究組表示，因應疫下高速船停航，故去年未曾錄得鯨豚被船隻撞擊致死個案，但隨着中港兩地復常，認為有關情況需定期留意監視。

此外，漁護署去年共發現6隻綠海龜屍體，較去年的7隻相若，另有1隻活體綠海龜送至香港海洋公園作康復治療。經研究組影像解剖後發現，過半海龜屍體的消化道中都有海洋垃圾，其中一隻體形龐大的成年雌性綠海龜屍體被發現時，身體滿布魚網纏繞，另一隻綠海龜則在其食道中發現了魚絲和魚鈎，魚絲連魚鈎更長達約147厘米。至於漁業活動及船隻撞擊則各影響20%到30%個案，包括有一隻綠海龜的背甲上出現三道平行的創傷性骨折，相信是由船隻撞擊所致。

城大傳染病及公共䘙生學系助理教授葛展榮表示，由於研究組不致力於研究海豚在香港水域的數量和分布，因此必須先辨識每一個海豚個體，繼而評估牠們的健康狀況，包括每月定期在大嶼山水域進行鯨豚海上考察，並利用相機和航拍機拍攝，而綜合現有數據得知，海豚被船隻撞擊的交通黑點，大多為大鴉洲、分流半島及雞翼角的附近一帶水域。不過，他坦言研究資金有限，「每一個item都喺錢」，望當局能增撥資源，之外亦希望未來能與其他單位有合作空間；至於政府，則應繼續加強在海岸公園的監管及執法。