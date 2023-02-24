調查顯示預算案評分僅得52.5分　學者形容紓困不足提振乏力

今屆政府上任後第一份財政預算案日前公布，有機構就預算案進行即時調查，結果顯示96％的受訪者沒有參與公眾諮詢表達意見，而綜合受訪者評分，是次預算案僅得52.5分，有31％對預算案不滿，更只有9％的受訪者認為中產是受益者。

訪問於本月22日下午3時至2月23日下午4時進行，共有3637名受訪者。結果顯示，有96％的受訪者表示沒有參與公眾諮詢，21％的受訪者認為整體市民的意見對預算案內容沒有影響。針對預算案滿意度，有35％的市民認為一半半，更有31％的市民不滿意預算案，綜合評分以100分為滿分只有52.5分，只有9％的受訪者認為中產是主要受益者。對比去年「派糖」力度，有66％的受訪者認為比去年力度少。

浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛表示，調查結果顯示政府並不想聽到市民意見，公眾沒有參與感和投入感，僅舉辦「好大喜功」的活動，預算案也指示杯水車薪，中產被忽視。陳續指政府沒有大方向和決斷力，對全民退休保障的討論「清零」，只是一份「平衡數簿」的預算案，形容預算案「紓困不足、提振乏力」。