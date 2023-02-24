「探監師」年半訪47囚犯達211次　向年輕犯灌輸反政府訊息

保安局今日(24日)與撲滅罪行委員會開會後表示，有自稱「探監師」的人透過多次探監，荼毒懲教院所的年輕人，打擊更生工作，甚至用到「光復懲教」字眼，局方指這些人藉探監賺取政治紅利或乘機斂財，對於用「軟對抗」手段及危害國家安全的人，嚴正執法。

當局指，自稱「探監師」的人，多次探訪素未謀面及因反修例入獄的在囚人士，透過思想滲透，持續灌輸反政府訊息和負面思想，甚至用到「光復懲教」字眼，又指「探監師」和「火魔師」、「送車師」如出一轍，燃點青年反政府情緒。又提到，有人自「黑暴」至今探訪59名囚犯達395次，亦有人在一年半內，探訪47名囚犯達211次，這些「探監師」包含3類人，包括對社會心存怨恨的人、為了政治利益和政治紅利的人，以及用高的價錢出售「探監包」，乘機斂財，當局強調，必定會對用「軟對抗」手段，危害國家安全的人，嚴正執法

另外，當局指本月1日起，規管大麻二酚(CBD)產品條例生效後，有2名人士被捕，包括1人涉收取空運郵包，另1人涉在家人被搜獲有關產品。