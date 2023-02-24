聯合醫院冧手術燈　專家指螺絲太幼　扭太緊致金屬疲勞

聯合醫院日前發生冧手術燈的嚴重事故。醫院管理局今日(24日)公布有關事故的調查結果，並發布其中數張事故及手術燈螺絲斷裂的照片。醫管局表示用於鞏固手術燈的6口螺絲全數斷裂，其中最少4口出現典型的金屬疲勞特徵。香港理工大學機械工程學系前工程師盧覺強認為，當局在保養方面明顯出現問題，螺絲斷裂及出現金屬疲勞主要是由於螺絲設計有誤，螺絲太幼難以承受重量；另一原因則是因為工程人員在扭螺絲時「Over tight(太緊)」，導致出現「反牙」的現象。

盧覺強在觀看事發照片後表示，事故原因主要是螺絲設計過幼及螺絲扭太緊。盧指出，6口螺絲粗度與僅得6毫米，一般來說承受手術燈此類超過100磅的重物，6口螺絲粗度至少應有8毫米，否則會非常容截斷，「個重量都同(螺絲)粗幼唔成正比，(螺絲)就好似香雞咁」。

至於螺絲扭過緊方面，盧稱由事故照片可見，螺絲鑽入的洞口有明顯金屬疲勞的痕迹，認為是工作人員在安裝手術燈螺絲時扭太大力，導致「反牙」而出現金屬疲勞。盧表示，手術燈保養明顯出現問題，專業人員在檢查時其實難以用肉眼看出問題，需要實測扭螺絲，以確認螺絲沒有鬆脫的情況；而手術燈這種垂直懸掛的重物，應進行定期檢查。