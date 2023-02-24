政Whats噏：鑽挖隧道期間茶果嶺海旁湧噴泉　議員去信署方要求徹查

近日網上社交平台瘋傳一段「海面噴泉」嘅影片，當局指係T2主幹道同茶果嶺隧道工程於鑽挖隧道期間，海床疑出現破洞，令管道內材料連同海水，喺距離茶果嶺海傍約20米嘅海面如噴泉般噴射喇。漁農界議員何俊賢表示，相信事件對當區水域、漁業等造成嚴重污染，已經去信漁農自然護理署，促部門解釋。

何俊賢對事件感到嘩然，並表示強烈關注，要求部門解釋意外詳情，包括時長、範圍、洩露污水成分。唔單止咁，佢仲要署方交代預計對水域嘅水質影響，會否影響附近海魚養殖區、會否採用懸浮粒子或其他標準檢測評估等，希望署方徹查之餘，仲要研究點樣補償社區同埋當區漁農界損失。

對於事件，署方之前解釋話片中地點位於茶果嶺海旁對出約50米嘅海面，由於T2主幹路項目喺該址海床以下16米至30米進行隧道建造工程，團隊已即時調查事件，並經啟動風險管理應變措施，片中情況亦已回復正常。署方亦補充話，已安排環境小組到場抽取海水樣本進行檢測，並會再次檢視其他探孔嘅位置；強調上述情況只會對建造工序造成短暫影響，並唔會影響隧道結構安全嘅。