財會通過中大醫院延遲還款　議員質疑管治能力

立法會財務委員會今日（24日）通過多項撥款，其中最令為人注目的為香港中文大學醫院申請順延還款期5年，事緣院方在2015年向政府貸款40億港元，但新冠疫情影響醫院收入，若照原來還款計劃無法營運。多名議員質疑院方營運計劃出現問題，強調要監察公帑運用，並關注中大今次沒有注資，是否出現「有錢賺就投資，見到冇錢賺就縮。」政府強調不希望將中大醫院變回「老虎」作牟利，稱其現階段仍是探索期。最終議程在大比數下獲通過。

議員梁美芬指中大醫院一開口便提出5年為還款期是不合理，因為只會指出當初的營運計劃是不實際，而立法會有責任監管公帑運用。她又指出中文大學過去的管治問題，令人十分憂心，而中大醫院作為中文大學的附屬機構，「錢係點樣分成」亦令人質疑，要求校方每一年都立法會交代情況。醫務衞生局代表回應指「2+3」的還款期，是令到中大醫院走上淨盈餘的還款軌道。

議員李鎮強指留意到中文大學一向有注資到中大醫院，過去額外注資逾3億港元，質疑今次沒有注資的原因，是否出現「有錢賺就投資，見到冇錢賺就縮」的情況。而議員謝偉銓亦關注當初中大醫院在簽署相關貸款時，有否參考財務顧問意見，若果有「財務顧問就真係麻麻地」，因為一間醫院不可能在營運2至3年便可以還錢。

政府代表指中大醫院不是公立醫院，而是一間私營醫院，希望走出收費合理及透明的方式，亦不能要求它無止境地提供醫療服務。政府又指中大醫院營運時間較短，亦需要探索期，當中的收費模式亦十分創新，不希望將中大醫院「推翻落個森林入邊，去到變返一隻老虎，純粹以牟利增加服務或造成過度醫療情況」。

中大醫院原定今年起須還於2015年4月批准的40.33億港元政府貸款，但由於疫情關係影響運作，建議先讓政府容許中文大學醫院順延首2年，之後視乎立法會衞生事務委員會檢視中文大學醫院的財務狀況，再尋求財務委員會批准讓政府容許中文大學醫院順延餘下3年。換言之即將還款期順延至2028年首次還款，並分10期每年還款至2037年，原本預計要收的利息則由中大醫院在15年期間提供公共醫療服務取代。

根據中大醫院匯報，如按照原定的還款時間表，未來10年現金流預測狀況惡劣，其現金結餘由2023至2032年將維持負值，其中在2027年會達至逾負20億港元的最低位。簡而言之，中大醫院如不獲政府支持，將無法維持營運。