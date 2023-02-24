「譚仔」本是同根生 屢次分合歸日資
2023年02月24日 20:23
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「譚仔」及「譚仔三哥」重組後於2021年以「譚仔國際」在香港股市掛牌。
「譚仔」及「譚仔三哥」，愛吃港式酸辣米線的港人並不陌生。其實，兩家寶號本是「同根生」，來自同一家族的人經營，後來因兄弟決裂而分家，各自發展。惟戲劇性的是，最終兩者都賣盤收場，2017年先後由日資「丸龜製麵」母企東利多控股收歸旗下，變相由一分為二，又變成二合為一，經重組後在2021年以「譚仔國際」(02217)在香港股市掛牌，繼續香港業務之同時，還致力拓展國際市場。
「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」都源自60年代從湖南來港的譚氏家族，譚氏三哥譚澤群與六哥譚澤強創立「譚仔雲南米線」，首家米線店1996年在深水埗開業，主打將四川麻辣和雲南米線合而為一，股東除三哥及六哥，還包括四姐夫周志明及六哥兩位同學，各佔兩成股權。2000年，六哥兩位同學退股，三哥就招來五哥譚澤均入股經營。
不過在2008年，譚氏兄弟在經營理念上出現分歧，最終分家，對分12間「譚仔」店拆夥，五哥繼續經營原品牌「譚仔雲南米線」，三哥與六哥則另創「譚仔三哥米線」，從此各有各做，互不相干，沒料最終都落入日資手上。據報，三哥將生意賣盤後已移民台灣，五哥則不時在港物業投資市場有大手買賣。