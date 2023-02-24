「譚仔」本是同根生　屢次分合歸日資

「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」都源自60年代從湖南來港的譚氏家族，譚氏三哥譚澤群與六哥譚澤強創立「譚仔雲南米線」，首家米線店1996年在深水埗開業，主打將四川麻辣和雲南米線合而為一，股東除三哥及六哥，還包括四姐夫周志明及六哥兩位同學，各佔兩成股權。2000年，六哥兩位同學退股，三哥就招來五哥譚澤均入股經營。

不過在2008年，譚氏兄弟在經營理念上出現分歧，最終分家，對分12間「譚仔」店拆夥，五哥繼續經營原品牌「譚仔雲南米線」，三哥與六哥則另創「譚仔三哥米線」，從此各有各做，互不相干，沒料最終都落入日資手上。據報，三哥將生意賣盤後已移民台灣，五哥則不時在港物業投資市場有大手買賣。