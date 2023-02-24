龍鼓灘填海縮三分一料耗1.79億　設組裝合成工場今年展研究

龍鼓灘填海和重新規劃屯門西地區是土地供應專責小組報告的建議之一。

港府為求覓地重提龍鼓灘填海！政府今日(24日)向立法會提交最新文件，當中重提於2021年《香港2030+》最終報告的龍鼓灘填海。政府表示為盡量保留龍鼓灘的天然沙灘和海岸線，研究將填海範圍由2020年建議的220公頃，大減約三分之一至145公頃，更考慮將該區預留作現代產業，包括設立「組裝合成」工場。而屯門西則研究於內河碼頭填海40公頃，用於發展住宅。上述填海研究預計將於今年展開，估計耗資約1.79億港元。

龍鼓灘填海和重新規劃屯門西地區是土地供應專責小組報告建議中，屬中長期造地建議之一。政府於2019年宣布全盤接納建議，並納入《香港2030+》的最終報告內，當時提及填海面積將達220公頃。

不過，根據政府最新提交的文件顯示，為減低發展對龍鼓灘村的影響，將集中研究在龍鼓灘北面進行近岸填海，以避開龍鼓灘村正前方的水體，填海範圍會因而縮減，初步估算將減至145公頃，另外會將龍鼓灘附近65公頃的棕地一併納入研究範圍並同時規劃，可發展土地約為210公頃。政府計劃，該用地未來的用途會以現代產業為主導，並配以一些住宅發展和所需的社區設施，包括現代物流園、容納棕地作業的多層現代產業大樓，及考慮在龍鼓灘填海區撥出大片土地建設先進建造產業園區，供私營界別設立現代化的「組裝合成」工場、鋼筋預製工場等。

至於屯門西一帶，政府表示由於屯門西接近屯門碼頭一帶已是發展完善的住宅社區，適合重新規劃毗鄰的內河碼頭，故內河碼頭包括泊位目前佔地65公頃，考慮在碼頭內港填海造地40公頃，結合周邊合共約38公頃土地，形成總共143公頃的土地，發展以住宅為主的社區。政府又指，估計研究費用約為1.79億港元，若獲財務委員會批准撥款，研究將在今年第3季展開，預計在30個月內分階段完成，研究進行期間，政府會舉辦社區參與活動作諮詢。