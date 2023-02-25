賀建奎風波　勞福局漏招　入境果斷註銷

港府推出的「高端人才通計劃」，由勞工及福利局牽頭制訂政策，曾因「基因編輯嬰兒」事件，在內地非法行醫罪成判囚3年的內地科學家賀建奎，本月初獲批准以高才通來港被揭發後引起爭議。勞福局原稱高才通毋須申報刑事紀錄，但至晚上卻突然改口，翌日起將申請人須申報是否有刑事定罪紀錄。入境處隨即果斷行斷，依法宣告其簽證/進入許可無效，並展開刑事調查。多名議員認為勞福局明顯急就章而「漏招」，朝令夕改，卻推卸予執法部門，最終要由入境處「收科」，又讚揚入境處在事件上處理果斷迅速。

賀建奎風波連日來備受關注，作為廣東深圳市南方科技大學前副教授的賀建奎，2019年利用基因編輯技術，聲稱3名嬰兒先天對愛滋病免疫，成為世上公開的首宗案例，引發巨大倫理爭議，他最終因非法行醫罪成被判囚3年。刑滿釋放的賀本月8日受訪稱3基因編輯兒童與父母平靜生活，籲外界勿打擾。不過，本周一(21日)賀被揭於本月初獲批准以高才通到港，接訪時更表示正聯繫本港大學及公司商討合作，計劃從事與罕見遺傳病基因治療相關的科學研究工作。

勞福局局長孫玉菡當日回應傳媒提問時承認，申請人毋須提交犯罪紀錄，並重申會不時檢討申請流程。不過，孫晚上在社交平台發貼表示，政府高度重視近日社會有關計劃申報要求的關注，遂調整計劃的申請流程，申請人由翌日(22日)起開始須在電子申請表上申報是否有刑事定罪紀錄。針對已遞交但未批出的申請方面，申請人亦須補交相關資料。相關部門會因應申請人提交的資料及考慮相關的情況，審批每宗申請。申請人如被發現作出虛假陳述，必須承擔法律後果。

入境處當日深夜發聲明，不點名指懷疑有人以虛假陳述取得簽證，宣告賀的簽證無效並會刑事調查。入境處於本周四（23日）凌晨再回覆指，任何旅客入境目的須與其所宣稱相符，否則可被拒絕入境，申請時明知而故意申報失實的資料，即屬犯罪，有關執法部門必定嚴肅處理。

立法會議員狄志遠認為勞福局制訂有關新政策時明顯是急就章，導致「漏招」，不少程序及細節均無處理妥當，直言：「出咗問題，勞福局就推咗個波畀人就算！」令公眾對高才通大失信心。他認為，今次最大責任在於勞福局，當初制訂政策時粗疏，朝令夕改、程序混亂，又未能協調及支援其他部門。狄續稱，本地人才未好好善用及發揮，搶內地人才又觸礁，勞福局在政策管理上未能深思熟慮，應付上最大責任，並說：「公眾對呢個涉及內地人才嘅計劃咁有意見，就應該更加小心處理，清晰交代審批程序同準則。」

曾任入境事務處處長及保安局局長的議員黎棟國，讚賞入境處在事件中行動果斷迅速，收到訊息後立即檢視個案，發現申請人涉嫌提供錯誤資料，處長區嘉宏即日做決定，依法宣告簽證無效事件，並採取行動追究刑事責任，通過事件向公眾傳達重要訊息，申請人須如實提供資料，不可有誤導成份。另一名議員葛珮帆認為，政府推出人才通是要搶人才，方便人才來港交流，並非移民計劃。今次審批處理掀起議論，入境處已迅速處理，令問題得以解決。