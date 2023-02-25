電影資料館昨起推電影漫畫展　展覽免費入場

電影與漫畫除了娛樂公眾外，還反映著每個年代不同的社會面貌，更呈現著不同年代的集體回憶。康樂及文化事務署香港電影資料館昨日(24日)至今年10月8日在資料館展覽廳推出「圖影風姿──香港電影與漫畫」展覽，供電影和漫畫迷回味美好的回憶。康文署指，展覽免費入場。

康文署表示，是次展覽將回顧自上世紀30年代起由漫畫啓發或改編而成的香港電影，引領觀眾探索漫畫作品對電影世界的影響。這些電影有改編自中式漫畫的「王先生」、「烏龍王」、「老夫子」三大系列；亦有改編自日本漫畫並於1994年上映的《男兒當入樽》、2005年上映的《頭文字D》等，還有由膾炙人口的本地漫畫改編而成的電影，如「古惑仔」系列、武俠漫畫「風雲」系列等。

康文署認為，展覽透過闡析電影和漫畫原著在情節、人物刻劃及造型的異同，探討電影製作人如何將原著的精髓融會到電影的創作中。除了將漫畫改編成電影，部分漫畫亦以動畫版電影與觀眾見面，例如在2008年上映的《風雲決》和2019年上映的《大偵探福爾摩斯：逃獄大追捕》等。

署方補充指，部分電影的漫畫手稿、電影劇本、角色造型設計圖和電影宣傳品等會在展覽展出，電影和漫畫迷萬勿錯過。展覽另一焦點為展覽廳內由多個香港經典漫畫系列作品組成的大型漫畫牆。參觀人士亦可進入廳內的「沉浸式放映空間」，觀賞由漫畫、改編電影劇照和片段組成的短片，遊走於電影與漫畫的奇幻世界。