東方日報A1：前夫夥父兄索錢狂斬　譚仔新抱遭碎屍再烹

下嫁譚仔米線太子爺的時裝界名媛蔡天鳳，本周二被人接走擬與前夫所生女兒見面後人間蒸發，3日後執法部門追查至大埔龍尾村一村屋單位，揭發她已慘遭殺害及肢解碎屍，部分碎屍曾經烹煮，頭顱等殘肢更被存放雪櫃。消息指，蔡女遭前夫家當作「搖錢樹」，雙方因錢銀糾紛起爭執，有人疑因蔡女與太子爺並無註冊，一旦死後財產便歸前夫，疑因此動殺機，疑用多把牛肉刀斬殺女方。前夫父母及兄長昨涉嫌謀殺落網，前夫則仍然在逃。

死者蔡天鳳（28歲），洋名Abby，經歷兩段婚姻，為4名子女之母，與前夫及譚仔米線太子爺均各育有兩名子女。蔡女與太子爺於2016年12月9日舉辦婚禮，據悉兩人無正式註冊。蔡女本周二擬前往接送與前夫所生的女兒，詎料卻一去不返，家人其後報案。根據失蹤人士資料，蔡天鳳身高1.55米，重40公斤，瘦身材，黃皮膚，尖面，啡色長髮。當日下午2時15分，她最後於大埔科進路露面。當時她有攜帶身份證、現金及手提電話，並身穿白色長袖上衣、白色長褲、白色拖鞋及挽着紫色手袋。

消息指，蔡天鳳居於何文田加多利山，大宅閉路電視拍攝到她當日離開上址的情況。有人藉安排她與女兒見面，任職其私人司機的前夫兄長開車把她接走。由於蔡女失蹤事出突然，家人感到可疑而報案。執法部門遂發出尋人啟事，呼籲市民提供消息。至昨日，執法人員前往龍尾村一村屋地下單位調查，期間有人對蔡女失蹤一事支吾以對，令人起疑。

人員經進一步盤問後，揭發蔡女已遭毒手殺害，屍體更被肢解。消息透露，部分碎屍曾遭烹煮，包括頭顱等部分殘肢則存放在村屋單位的雪櫃。人員隨即圍封村屋，並召來鑑證科人員到場檢驗碎屍，且作DNA對比以確定碎屍身份，大批人員則連夜搜查龍尾村一帶的垃圾桶、草叢等是否有其餘殘肢及證物。

據悉，蔡女生前仍有照顧前夫及其家人，詎料有人貪得無厭，不時向蔡女索取金錢。初步懷疑前夫與父兄三父子為兇手，由於蔡女與太子爺並無註冊，一旦死後女方財產便會屬於前夫，有人疑因此動殺機，合力用多把牛肉刀斬殺女方。經調查後，人員拘捕蔡女前夫父母及胞兄，並通緝蔡的前夫。

翻查資料，蔡女與「五哥」譚澤均及其妻子邱美鳳在物業及商業上均有往來，蔡女在2018年向「五哥」夫婦購入荔枝角曼克頓山一高層單位，且曾先後在4間公司任董事，其中一間已解散的公司，秘書為譚澤均。譚仔國際回覆傳媒查詢表示，集團對事件深表難過，但由於不涉及相關事件，故不便作任何評論。

案發村屋鄰居蘇太表示，本周三深夜約10時許，她乍聞一名年輕女子與男子發生激烈爭執，且持續一段頗長時間，由於太嘈吵，故未能聽到爭執內容。另有鄰居張先生指，事發地點應在村屋地面單位，屋外泊有一輛七人車，他指該車於最近一兩周才出現，且泊車位置令人起疑，因村民一般會把車輛泊在村後的爛地，不排除有人因方便把物件搬上車，才把車輛泊在村屋門外。另龍尾村前村長陳先生透露，周二下午約3時，案發村屋對開有一輛七人車駛離，不排除與案件有關。

當日擔任蔡女婚禮司儀的林盛斌得悉噩耗後表示非常震驚及難過，希望警方盡快緝拿兇徒，繩之以法。他又稱：「其實印象真係唔算好深，不過我記得當晚嘅婚禮，因為主人家嘅生意係譚仔。」

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