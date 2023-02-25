$5000消費券將按過往方式發放　首期不能轉換平台

港府最快於4月發放消費券，但金額「縮水」至5,000港元。有財金官員今早(25日)在電台節目表示，消費券將按過往方式派發，提醒市民在第一期不能轉換平台。他提到，社會對派消費券的意見有分歧，但考慮到今年經濟復甦未夠快，加上過去3年疫情下，基層為最受壓的一群，即使港府已收緊一次性紓困措施，今年都派發消費券。惟他強調，措施開支大，今次派消費券已耗費300億港元，故不可能作長期措施。

財政儲備方面，該名官員表示，庫房本年度將錄1,398億港元赤字，較原本預計的560億港元高，政府為確保穩健，已不斷檢視財政儲備，又指出當局不會「為儲錢而儲錢」，會有適當儲備，同時為市民謀福祉，而近年政府已在醫療及社福方面投放很多資源。他又提到，對本港中期及全年經濟增長有信心，由於中港恢復全面通關，零售、旅遊業有改善，本港與內地及亞洲地區的貿易互動，亦較歐美地區高，相信本港會有3.7%的中期經濟增長。

另外，有市民關注港府會否考慮擴闊稅基，官員回應表示，賣地收入雖然是政府重要的一部分，但仍非主要收入，最主要是利得稅及薪俸稅收入。他亦認為稅制改革的方案需要有合適時機，透露港府內部曾提出眾多方案，惟內容敏感，不便透露。

至於新一個財政年度，政府將發債約650億港元，官員表示發債可管理現金流，推動債券市場的發展；加上參考其他地方，部分發債款項可用作投資基建，形容金融投資回報不錯。而且本港未償還債務佔本地生產總值(GDP)的比率低，屬於安全水平，故發債可降低成本，做法划算。不過，他重申發債的資金是用於投資未來，不會作日常開支。