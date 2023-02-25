海運及空運人手不足 當局向培訓基金注資兩億

本地海運及空運人手不足，令運輸業難以發展，港府本周三(22日)發布的新一份《財政預算案》中，提出一系列措施。運輸及物流局局長林世雄今日(25日)表示，預算案為「海運及空運人才培訓基金」注資兩億港元，當局將會用以支援海運、航空及物流業的人才培訓，包括推出「海事人才培訓資助計劃」，支持海事律師事務所為有志投身海事法律工作的青年提供見習機會，培育更多本地海事律師。

至於航空方面，為培訓更多青年人投身香港及內地的航空業。當局將增加「大灣區青年航空業實習計劃」名額，首年名額由300個增至450個，計劃預計於今年上半年推出。林世雄表示，當局會加強與業界合作，逐步落實「機場城市」發展策略，完善飛機租賃稅務優惠制度；未來亦會加強支援海運、航空及物流業的人才培訓。

此外，當局亦會繼續和機場管理局、香港海運港口局及相關業界合作，逐步落實「機場城市」發展策略，完善飛機租賃稅務優惠制度，為飛機維修和製造飛機零件等創造機遇，並會於今年內就加快推動國際高端航運服務業發展提出行動綱領。