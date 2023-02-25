警長收舅仔利益助對方朋友報案　收賄罪成候判

前警長被指收受舅仔50萬港元，以協助1名有財務糾紛的商人朋友，向警方通報有關追債的資料。涉案前警長及後被落案起訴公職人員接受利益罪，另被控訂明人員接受利益的交替控罪，他否認全部控罪，於區域法院受審後，今天（25日）被暫委法官陳永豪裁定被告首項控罪罪成。法官決定先提取被告的背景報告，下令將被告還押至3月18日判刑。

52歲被告李鴻發被控身為公職人員，即香港警務處警長，約於2019年7月5日在香港無合法權限或合理辯解，從麥智元接受50萬港元的饋贈、貸款、費用、報酬或佣金，作為他協助黃君游（又名Sam WONG）與香港警務處間辦理往來事務的誘因或報酬，即協助或曾經協助黃在1項收債事宜的調查。而屬於交替控罪的訂明人員接受利益罪則指，被告涉於同日未得行政長官的許可，接受麥提供的該筆50萬港元款項。控罪提到的麥智元為被告的舅仔，而被告於2020年3月19日被停職。

控方案情指，被告收受了麥50萬港元，以協助麥查詢其拍檔黃君游聲稱被滋擾一事，警方有否進行調查。法官裁決指，透過被告與麥及黃的WhatsApp紀錄可見，麥黃2人確有要求被告提供協助，被告亦有收取麥於2019年4月25日發出的現金支票。而被告亦確有向其認識的同袍查詢，警方有否介入黃被滋擾一事。基於以上裁定，法官認為控方已在毫無合理疑點證明被告有干犯首項公職人員接受利益罪，故裁定其罪成。

事實上，案中被告李鴻發已非首次因金錢而惹官非，翻查資料，被告於2020年3月19日被停職。至2021年初，被告因向俗稱「遮仔會」的警察儲蓄互助社隱瞞負債，騙取45萬港元貸款，以及投注外圍馬被定罪，至同年11月遭革職。

警隊近年爆出多宗醜聞，涉及警員收受賄賂，令市民擔心警隊紀律鬆懈。2018年，一名反黑組女探員處理案件時認識名店高層，以此取得購買名牌手袋時的折扣優惠，最終因涉嫌公職人員行為失當被捕；2016年1名男警長因認識賭檔女檔主，對其非法賭檔視而不見，更「通風報信」令對方免被「冚檔」，最終判囚30個月。

案件編號：DCCC 688/2021