民調指37%市民不滿預算案　按年升8％

本年度新一份《財政預算案》中，「派錢」金額由上年1萬港元，縮減至5,000港元。有機構以電話訪問形式，隨機抽樣1,007名18歲或以上市民，了解其對今年度預算案的意見。結果發現，有5成半受訪者認為派5,000港元消費券的做法合理；惟亦有37%受訪者表示「不滿意」本年度預算案，比例對比往年同類調查按年升8%。

香港研究協會於本月22至24日進行全港性隨機抽樣電話訪問，成功訪問1,007名18歲或以上市民，以了解社會各界對今年度預算案的意見。調查發現，有55%受訪者對發放5,000港元電子消費券感「合理」，表示「不合理」的佔22%，而表示「不知道或很難說」及「無意見」的共佔23%，結果反映多數市民對派發5,000港元消費券的做法感正面。

至於被問及對預算案的滿意程度，有37%受訪者表示「不滿意」，比例和往年同類調查相比按年升8%，有35%對預算案感「一般」，有20%表示「滿意」，結果顯示市民對本年度預算案的整體評價不一。協會促請港府積極回應社會各界對預算案的意見，優化及落實各項執行細節，爭取盡早通過撥款議案，惠及更多市民。