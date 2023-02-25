涉修例風波最大規模暴動　官斥有備而來　8被告判囚42至57個月

2019年11月中警方封鎖理工大學期間，有市民於油尖旺等一帶聚集，試圖「圍魏救趙」分散警力。當中11名男女被控參與暴動，其中3人已潛逃，6人認罪，2人經審訊後被裁定罪成。8名被定罪被告今（25日）在區域法院判刑。區院暫委法官葉啓亮指，本案是修例風波之中其中一場最大規模的暴動，判8人分別入獄42至57個月。

法官判刑時指，當日示威者人數眾多，他們用雨傘築起陣地，與執法人員對峙，期間投擲251枚汽油彈，令現場火光熊熊。而且案發地點人煙稠密，對公眾造成滋擾，亦加深不同政見人士的分歧。法官批評，示威者的行為是挑戰法治，因此即時監禁是唯一判刑選擇。除了黎鈞堯之外，其餘被告都攜帶裝備，顯示是有備而來，遂就黎採納4年9個月為量刑起點，其餘則為5年。因各被告相對年輕，信納他們是一時衝動犯案，酌情減刑3個月。雖然事發距今已逾3年，惟這不屬控方不合理延誤，故不再減刑。最終認罪的被告判囚42個月，黎鈞堯入獄54個月，陳卓賢入獄57個月。

11名被告依次是陳卓賢（21歲）、陳亮儒（25歲）、鄭偉樂（19歲）、張綽元（21歲）、張凱𦲀（22歲）、馮興榆（24歲）、洪主龍（21歲）、黎鈞堯（28歲）、劉沛彥（24歲）、梁俊傑（25歲）及梁剛瑋（24歲）。他們同被控於2019年11月18日，在油麻地窩打老道與咸美頓街一帶參與暴動。陳亮儒、鄭偉樂及洪主龍已潛逃，法庭已向他們發拘捕令。陳卓賢及黎鈞堯經審訊後被裁定罪名成立。其餘6人均認罪。

案件編號：DCCC 755/2020