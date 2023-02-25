青少年收酬淋油追債被控刑毀　兩被告准保候4月訊

執法部門於今年1月底，發現有犯罪團夥以「搵快錢」形式，利用未成年青少年進行非法收債活動。人員透過翻查閉路電視及網上情報收集，於周三起一連兩日(22至23日)展開拘捕行動，在全港多處拘捕10男1女(12至27歲)，相信他們與全港17宗同類「刑事毀壞」案有關。其中2名涉案男子被落案起訴2項串謀刑事損壞罪，今早（25日）被解往東區裁判法院應訊，暫時毋須答辯。裁判官把案件押後至4月24日再訊，以等候進一步調查，期間2名被告獲准保釋。

2名被告分別是16歲林姓學生及報稱無業的黃偉文（21歲）。裁判官批准2人分別以現金1,000港元及1,500港元保釋，但須遵守以下條件，包括須交出旅遊證件不得離港、居於報稱地址、不得接觸控方證人、須到警署報到、不得到案發地點及須遵守宵禁令。

2名被告被控2項串謀刑事損壞罪。控罪指2人於2022年12月4日在紅磡旭日街瑞英工業大廈1個單位，一同串謀無合理辯解，損壞屬麥啟羨的一道鐵閘；及於2023年1月19日在鴨脷洲利東邨東業樓1個單位，一同串謀無合理辯解，損壞屬呂良的一道鐵閘及一道木門。

案件編號：ESCC 424/2023