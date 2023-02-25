脊髓肌肉萎縮症口服新藥納藥物名冊　患者望阻止身體機能衰退

治療罕見病「脊髓肌肉萎縮症」(SMA)的新藥「服脊立」正式被列入香港藥物名冊。作為一種針對SMA的緩解療法，病人可在家口服「服脊立」。前港島東聯網醫院行政總監陸志聰表示，病人使用新藥後，相信可減少住院和覆診的需要；不但有助減輕公立醫院的負擔，也可減低照顧者的壓力。有患者期望，新藥可維持現時他們的活動能力，阻止身體機能衰退。

28歲的周佩珊是脊髓肌肉萎縮症第一型患者，縱使只剩下兩隻手指的活動能力，亦成功在中學文憑試考獲23分佳績，成功考入香港大學文學院語言學系，成為全港第一位患有脊髓肌肉萎縮症一型的大學生，她志願是成為一位作家。佩珊早前用了8個月時間，日以繼夜以2隻手指撰寫計劃書，向港府建議引入SMA治療，最終獲政府採納建議。

患者何宛淇則是脊髓肌肉萎縮症第二型患者，為香港職業硬地滾球運動員。29歲的她，於中學期間已代表香港出戰國際賽，並曾贏得硬地滾球BC4級別冠軍。及後，病情令其雙手肌肉力量減退，無奈要「從0開始」，轉戰BC3級別。她期望藥物有助維持現時的活動能力，阻止身體機能衰退。

脊椎肌肉萎縮症慈善基金創辦人及主席霍陳美玲表示，脊髓肌肉萎縮症為2歲以下兒童的全球第一大遺傳殺手，幸好可以有效的治療和新生嬰兒篩查作應對。香港大學臨床醫學學院兒童及青少年科學系臨床助理教授陳凱珊則表示，醫院管理局將會推行「SMA新生嬰兒篩查計劃」。