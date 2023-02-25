修例加快發展程序公聽會　團體批當局壓縮市民申述空間

發展局建議修訂多個與發展相關的法定程序，多個團體今日(25日)在相關公聽會上，關注新修訂下或壓縮市民申述空間，亦指出節省公聽會並沒太大成效。政府回應指每個環節積少成多下，可以節省很多時間。

為加快土地供應，政府建議修訂6條法例，涵蓋城市規劃、收回土地、填海、道路和鐵路工程等多個與發展相關的法定程序修訂，壓縮發展時間表，料一般項目由「生地」變成可建屋「熟地」的時間，將由最少6年減至4年，新發展區等大規模項目則由13年大幅減至7年。

環保觸覺研究主任劉加揚指，相關修訂限制市民表達意見空間，在新條例草案下，獲多人授權代表的團體申述時間亦會設限，未必有足夠時間代表申述人士提出意見。至於教授伍美琴稱香港不是缺乏房屋，而是分配不均。她認為一般發展程序動輒10年起跳，但修訂下市民申述時間一年都沒有，關注諮詢節省4個月是否真的關鍵。她又提出城市規劃需接納不同持份者的意見，因此她不同意新修訂下，只有擁有土地的人才能提出更改圖則。

議員洪雯則關注現時新市鎮的落成緩慢，是否與審批程序有關。她強調新修訂必須要兼顧公眾利益及持份者表達意見的權利。

發展局局長甯漢豪指很多時的申述個案，申述人本人並沒有出席，並授權其他人代為發言，而當局是想聽取當事人的意見，即「邊一位申述咗，邊一位嚟公聽會。」至於有關節省公聽會的時間，甯指每一個環節都是計算在內，積少成多下可以節省很多時間，她指政府當局在準備該些公聽會時，亦會耗費很多人力和時間。

至於在新市鎮的問題上，甯漢豪稱以前做發展不需要做很多評估，但現時發展需關注工程、古物古蹟影響、以及各式各樣的評估，各樣亦需要耗費時間，亦反映社會進步亦是有要求。

條例草案循5個方向修訂現有程序，包括精簡及縮短法定時限、避免重複性質相近的程序、明確在法例授權政府可同步進行不同程序、改善不一致或不清晰的安排等。其中在精簡及縮短法定時限方面，發展局指在保留城規制度下公眾申述及公聽會安排的同時，將省卻在公眾申述後再接收對申述的意見及邀請進一步申述程序，減少重複及提升效率，同時要求申述人親身出席公聽會等。