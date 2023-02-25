蔡天鳳曾參與成立動物慈善團體　機構發文悼念稱讚善心

28歲名媛蔡天鳳紅顏薄命，懷疑慘死於前夫一家之手，事件引起社會廣泛關注。據悉，蔡天鳳除了以美貌及時裝觸覺見稱，更有一顆溫柔善心，特別關注動物權益，其中一個動物慈善團體「愛豹仕愛心慈善機構」(下稱愛豹仕)更是她有份成立，為幫助被遺棄或受傷動物勞心勞力。去年12月，當時年僅3個月大的黑貓「車車」懷疑被車撞倒，倒臥在東涌一條馬路，雖然有熱心市民將「車車」救走，但牠的一雙前腿均需要截肢。愛豹仕就「車車」的情況發起募捐，幸獲社會各界善心人士解囊相助，終幫助「車車」完成手術。

愛豹仕今日(25日)於Facebook社交專頁發文，貼出一張蔡天鳳與「車車」的黑白合照表示悼念，文章寫道：「Abby姐姐，多謝你喺車車最無助既(嘅)時候來看我，出錢又出力去幫助車車！我們更多謝因為你既(嘅)愛才成立愛豹仕愛心慈善機構，一路以來你用心用力去幫助所有毛孩，你是一個充滿愛心、善心的好人，姐姐你要安息，我地(哋)會為你既(嘅)理念一路撐下去！」蔡天鳳遭遇橫禍，機構會將她的愛心傳承下去，拯救更多動物的生命。