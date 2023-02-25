逾70%青年感困擾　近30%人無求助　團體倡參與社群紓鬱結

香港除了生活壓力大之外，近年新冠疫情下各種防疫措施的限制也令社會增加不少負面情緒。有慈善團體今日(25日)早前一份調查結果，發現逾70%受訪青年受不同程度的精神健康困擾，大部分人選擇「聽音樂」及「寧靜空間」紓緩情緒。然而，有接近30%情緒困擾青年卻不曾尋求協助，主因是「想辦法自己解決」和「不知道去哪裏求助」。團體建議，青少年應多參與社群，建立有共鳴和信任的支援網絡。

救世軍社會服務部於去年7月以問卷訪問253名12歲至25歲青少年，及後亦有就調查結果進行焦點小組訪談。問卷中以本地常用的評估量表收集青少年的精神困擾程度，結果發現有71.7%受訪青年受不同程度的「精神健康受困擾」。調查又發現，有28.1%受訪者因「覺得自己對事情拿不定主意」而感到很大困擾，另有22.1%人則是「對自己失去信心」及「覺得有精神壓力」。

在紓緩情緒方面，調查中逾80%受訪者表示會「聽音樂」及「有人傾聽」。團體認為青年可前往救市軍轄下的8所青少年服務中心參與活動以緩解情緒。該中心有包括音樂、新興運動、藝術創作、戲劇表達等活動。而相關服務亦包括舉辦唱作小組、小型音樂會、為青少年提供錄音室及無線耳機設備等活動。藉作曲、作詞、學習唱歌、欣賞作品等過程去讓青少年發現、分享和討論個人情感，並以音樂作為另一種語言去跟其他人共同建構一個安全而平等的情感關顧空間。