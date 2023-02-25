美領發言人指關注香港自治受侵蝕　港府表示強烈不滿

政府強烈不滿和堅決反對美國政府，以及美國駐港總領事館，近日肆意抹黑香港情況，更公然指會毫不猶豫表達所謂「深切關注」，表示強烈不滿和堅決反對。

政府發言人表示，堅決反對美國政府及其駐港總領事館任何就特區事務的不實指控和污衊抹黑。美方執意危言聳聽，以為把偏見而自我創作的失實情況重複一百次就會變成事實，只反映其誠信問題和小人之心。

發言人又指，任何外國或外部勢力詆毀特區情況，試圖破壞香港繁榮穩定，只會自暴其短，理屈詞窮，絕不會得逞。特區政府會繼續堅定履行其職責，致力確保『一國兩制』、『港人治港』、高度自治的方針實踐行穩致遠，為市民謀幸福，為香港謀發展。強烈敦促美國立即停止不符合國際法和國際關係基本準則的行為，並立即停止干涉特區事務。

外交部駐港公署特派員劉光源，早前約見美國駐港總領事梅儒瑞，就近期一系列干預香港事務的錯誤言行，提出嚴正交涉。美國駐港澳總領事館發言人回應傳媒查詢時表示，一般不評論「私人外交會面」，但「美方不論公開或私下，都會毫不猶疑表達對香港自治受侵蝕的深切關注。」