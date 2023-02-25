近百基層居民睇樓團　參觀江夏圍村同心村過渡屋

「告別劏房行動」今日(25日)首辦過渡屋「睇樓團」，近百名街坊參與，分別來自深水埗、九龍城及油尖旺基層家庭，這些家庭仍在輪候公屋，部分已輪候公屋4至6年。在參觀兩村期間，已有居民即時填表，也有居民表示已選定申請哪個屋村，稍後會遞交表格。

政府計劃推出3萬個簡約公屋單位，讓居住在劏房或不適切房屋的住戶早日「告別劏房」，而萬多個過渡性房屋單位，也將在今年及明年陸續落成，同樣為劏房戶提供多一個房屋選擇。「睇樓團」今日先後到過元朗江夏圍村及同心村，兩者分別提供2000及1800個單位，是全港最大型過渡屋屋村，兩屋村開放讓合資格居民申請入住。

參加者參觀示範單位之餘，也聽取營運機構代表，即博愛醫院及聖公會福利協會成員簡介，有關兩村租務、交通及周邊配套設施，當中包括託兒補習及職業介紹等。告別劏房行動召集人兼議員鄭泳舜稱，兩村環境舒適，配套服務亦不錯，希望透過「睇樓團」，讓居民看看示範單位及周邊居住環境，是否適合，或者向身邊的朋友推介。