利用工廈住宅及迷你倉郵箱收毒郵件　3男被捕檢值95萬貨

中區執法人員根據線報及經深入調查後，於2月23日進行打擊毒品行動，於西區一迷你倉發現一名形迹可疑的男子於該迷你倉的郵箱提取一封由荷蘭寄出的信件。人員截查該名男子並發現該封信件內有約106克懷疑氯胺酮。另外，人員亦在該名男子身上搜出一個由捷克寄出的包裹，內有約300克俗稱「Happy粉」的懷疑毒品，該名18歲本地男子涉嫌「販運危險藥物」被捕。

人員其後搜查該名被捕男子在柴灣的一個單位，檢獲6件分別由荷蘭同捷克寄出的包裹，共檢獲約800克懷疑氯胺酮、約250克俗稱「Happy粉」的懷疑毒品及一批懷疑毒品包裝工具。人員其後於黃大仙一迷你倉郵箱檢獲由一封由荷蘭寄出，內有約106克懷疑氯胺酮的信件。至昨日(24日)，人員拘捕多兩名分別27歲及34歲的本地男子涉嫌「販運危險藥物」，懷疑與案有關。

初步調查顯示，該販毒集團利用迷你倉、工廠大廈或住宅郵箱，收取由海外寄到香港的毒品郵件，其後再分發毒品並流入巿面。執法部門相信今次行動已經瓦解一個活躍於香港的跨國販毒集團，並堵截一批毒品。行動中檢獲的毒品總值約95萬港元，被捕人現正被扣留調查。