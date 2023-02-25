蔡天鳯好友豹太爆料 　指Abby有個心願未了

本港發生名媛蔡天鳳(Abby)遭碎屍殘殺慘案後，網上旋即有人懸紅100萬元緝兇，與死者相識5年的好友「豹太」及蔡天鳳多年閨密、台灣貴婦網紅Doris(林若佳)，今日(25日)亦先後於社交平台發文，宣布各追加100萬花紅，令懸紅推高至300萬元。至於女死者的母親，據指為活躍於社交平台的「五姐」，其帳號不乏與3名女兒，包括女死者的生活點滴，有不少網民湧入該帳號留言悼念。

豹太接受傳媒訪問期間多次痛哭，談到有指兇手任司機的哥哥，從加多利山接死者並將之弄暈及殺害，豹太表示「No，Abby係喺譚家上車，佢每一日嘅行程，都係喺屋企上車，然後接送個女返放學，件事應該放學時發生，司機應該要去接Abby，然後再接Abby同前夫生嘅囡囡放學，但個司機會去到學校，(結果)去咗大埔龍尾村」。豹太更指，Abby是今年農曆年才邀請前夫胞兄任職司機，她謂「Abby本身有幾個司機，其中一個司機係專門接Abby同前夫生嘅小朋友，但過年時無做，兇手家人就話不如叫大伯做啦，Abby一向冇乜所謂，佢只係要一個信任嘅人，佢好信前夫一家。」

至於有指Abby因欲賣掉前夫一家所住的加利利山豪宅而招殺機，豹太指「Abby最近係有一個投資決定，想放加多利山間屋，之後再買第二度，一個退休執法人員，住七千萬加多利山，以小人之心，度君子之腹，但其實Abby一定唔會待薄人，佢連朋友都唔待薄，一定唔會要佢哋住得更差。」說到此事，豹太身後有一名男子續說「佢哋(指兇手家庭)成日喺內地扮有錢人，一晚洗成幾十萬請人飲酒」。

至於Abby與前夫Alex如何認識？豹太指「Alex父母家境都麻麻，佢哋(死者及前夫)16、7歲識，Abby喜歡一個人唔會理人家境，只會全心全意去照顧，當年點解離婚，只可以話性格不合，但離婚之後，Abby無講過對方任何一句壞話，Abby仲要照顧佢哋全家，之前佢哋話要搞雞蛋仔生意，Abby知道蝕梗都照打本，我亦聽聞前夫爸爸最衝動。」豹太還指她不知Alex是通緝犯，亦覺得連Abby都應該不知，因為Abby很簡單「佢淨知Alex成日返大陸，都係坐船，應該唔知呢個人被通緝。」

在蔡天鳳失蹤期間，原來Alex曾致電Abby現任奶奶，豹太謂「佢話點解報警都唔同佢講，仲要喊晒。」豹太說到此處情緒十分激動「其實佢哋要錢，咪畀佢囉，我哋一直以為係綁架，但又接唔到綁匪電話，昨日5點仲收到訊息話救人，我仲以為真係救番個人，點知原來係咁。」豹太指大家都對Abby之死，非常傷心，更表示Abby有一個遺願未了，就是希望照顧更多被遺棄的動物，還指好友生前如天使一樣善良，若是前世債，希望今世可以還完。