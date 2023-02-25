聯院冧手術燈事關螺絲問題　另有3款或受影響

聯合醫院早前發生手術燈墮下的嚴重事故，事件備受社會關注。衞生署今日(25日)表示，昨日(24日)接獲手術燈本地供應商(Getinge Group Hong Kong Limited)就日前發生Getinge的Maquet手術燈掉落事件提交的初步調查資料，指事件成因可能與固定手術燈的螺絲有關。此外，除涉事的手術燈外，製造商發現另有3款使用同一款固定方法並曾供應香港的Maquet手術燈同樣可能受影響。

另外3款或受影響的手術燈為Hanaulux HLX 3000、PowerLed/Hled，以及Maquet PowerLed II。衞生署稱，今日已再次致函要求手術燈的本地供應商，應立即通知受影響的客戶及作出跟進，該本地供應商亦須於4周內提交調查報告。

就有關手術燈掉落事件，衞生署醫療儀器科已於本周一(20日)及昨日在其網站上載特別警示，並向各持份者發出電郵，提醒他們注意事件，如有使用受影響手術燈，應聯絡其儀器供應商。署方亦提醒，包括吊頂式手術燈在內的醫療儀器使用者，應按照製造商的建議和設備的使用說明來組裝、安裝、使用和定期維修醫療儀器。

另一方面，醫務衞生局已於本周日(19日)知會香港私家醫院聯會有關醫管局公布的手術燈安全事件。衞生署私營醫療機構規管辦公室亦已聯絡各私家醫院及日間醫療中心，要求他們徹底檢查相關設備，以及聯絡有關製造商/承辦商安排檢查，以策安全。