天眼直擊：兩刀手闖上水物流公司斬傷男子　母護兒擋刀驚心動魄

昨晚(25日)9時許，執法部門接報，指一名姓莊(39歲)男子早前與人因生意問題爭執，並在上水彩園路9號深港中心一間物流公司內，被兩名持刀大漢各以一把長約一尺的刀襲擊，兇徒得手後奪門而逃，並乘搭一輛的士往大埔方向逃去。

人員到場兜截無發現，莊手腳中刀受傷，清醒被送往北區醫院治理，案件列傷人跟進，暫未有人被捕；正通緝3名在逃男子，相信其中一名兇徒與事主認識，亦姓莊，並與兩名俱年約30至40歲同黨犯案，其中兩人身高約1.7米，壯身材，案發時身穿黑色衣物。

現場有閉路電視拍得事發經過，畫面顯示當時一名男子見有人在公司門外，他不以為意，詎料開門之際，兩名頭戴白色鴨舌帽，身穿黑色衫褲男子不由分說，舉刀向男子揮斬；他不及閃避，右手及左腳中刀濺血。其時事主母親亦在場，她一度上前護兒，並張開雙手及以身體擋刀，兇徒繼而上前再向事主揮斬，幸事主及時避過，其母亦無恙，兇徒亦趁機逃去。事主其後致電其胞兄及負傷報案求助。畫面同時亦見到兩名女童，相信是事主家人，疑受驚呆站一旁。