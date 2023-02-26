東方日報A1：碎屍案下流寄生族恩將仇報　蔡天鳳前夫被捕

善有惡報，紅顏薄命！貴為時裝界「天之驕女」、善名在外的名媛蔡天鳳，疑因賣豪宅招惹前夫一家不滿，結果慘遭最狠前夫與家人下毒手肢解碎屍，至今屍骨不全。繼前家翁、家婆及大伯前日被捕後，一度潛逃被人以200萬元懸紅通緝的前夫，昨午準備在東涌乘坐快艇離境時落網。作為主謀的前家翁任職警長時曾涉強姦女報案人，前夫曾設下買金騙局斂財被通緝，前大伯因欠債被銀行入稟追數。全家遇上蔡女後淪為下流寄生族，入住她購入的何文田加多利山豪宅，衣食無憂，最終疑為阻止賣樓辣手摧花。

蔡天鳳（28歲）出身大富人家，母親「五姐」是內地女商人，蔡是長女，有兩名妹妹。她與同齡前夫鄺港智育有兩女，離婚後與譚仔米線「五哥」譚澤均兒子相戀，育有兩子。據悉，蔡女身家估達數以億計，儘管婚姻觸礁，仍傾力照顧鄺男一家，安排他們住在加多利山豪宅，惟她近期有意出售該物業，打算讓前夫一家遷往他處，卻激起對方強烈反彈，大家多次爭執，懷疑埋下慘案伏線。

上周二，有人藉安排蔡天鳳與女兒會面，誘騙她離家，當日任職其私人司機的前大伯將其接走，就此將她送入鬼門關。蔡女離奇人間蒸發，執法部門接獲失蹤人口報案，前日凌晨在九龍城區拘捕鄺的父母及兄長，破門進入大埔龍尾村一村屋，並於屋內一雪櫃搜獲人體殘肢，以及蔡女的財物、身份證及信用卡。消息指，雪櫃內的殘肢為腰部以下的雙腿，其中大腿肉被削至見骨，小腿大致完整。現場另有兩煲混有人體組織的湯，內有大量肉碎，幾乎全滿。人員其後密封涉案雪櫃，連同一批證物帶走化驗，至於其餘人體部分的下落未明。

鄺一度逃逸，網上有人發布其照片，稱懸紅200萬追緝他歸案。執法部門昨日鎖定其行蹤，趁他準備在東涌發展碼頭登乘快艇逃往內地前將他制服，鄺被捕後報稱不適，送院檢查。鄺當時身攜50萬元現金及市值約200萬元的名錶，懷疑用作應付潛逃開支，他涉嫌謀殺被捕，稍後與涉案家人將被起訴相關罪名。另外，蔡女遺下的子女則暫時交由外婆「五姐」照顧。

4人相繼落網後被揭醜事連連，鄺父（65歲）在旺角警署任職警長時涉強姦女報案人；鄺涉嫌在2015年透過手機社交應用程式設買金騙局，向4名同性密友假稱合作投資黃金生意，待受害人交出利用積蓄、財務公司的借款購買的黃金後，鄺立刻逃之夭夭，案件涉款達500萬元，他其後被控4項以欺騙手段取得財產罪，申請保釋被拒。

鄺多年來一直被通緝，他於2015年曾被銀行入稟追討逾10萬元欠債；2016年被人入稟高等法院追討157.6萬元債項，為此過着逃亡生活。鄺兄（31歲），據報曾因欠債被銀行入稟追數，由於他待業在家，蔡女因其私人司機剛好離職，於是聘用他頂替。此外，鄺母（63歲）亦疑曾被法庭頒令破產。

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