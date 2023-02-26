1月份強積金終錄6.1%正回報　總資產值升至逾1.12萬億元

踏入2023年，雖然環球市場仍存在不明朗因素，但投資氣氛明顯改善。積金局主席劉麥嘉軒今早(26日)發表網誌，指強積金1月份錄得6.1%的正回報，總資產值升至超過1.12萬億港元，平均每名計劃成員的強積金資產約為23萬9,000元。

她提到，約七成的強積金資產，即約7700億元是可以根據計劃成員的個人意願，自行選擇強積金計劃。剛實施滿10年，俗稱「強積金半自由行」的「僱員自選安排」，容許僱員每年一次自行選擇將現職的供款帳戶內僱員強制性供款的強積金，一筆過轉移至自選的強積金計劃，累計轉移的強積金達420億港元，平均每年有約8.4萬宗轉移個案。截至2023年1月，在供款帳戶內可供僱員轉移的強積金約2,200億港元。

劉麥嘉軒又提到，她打工仔可隨時選擇整合個人帳戶的強積金至心儀的強積金計劃。截至今年1月，在個人帳戶內的強積金總額約有5,500億港元。以過去一年計，通過整合個人帳戶方法轉移的強積金資產共有117億港元。

另外，截至2023年1月，可扣稅自願性供款帳戶有6.5萬個，由2019年4月開始累計總供款金額約有77億港元。計劃成員可自由選擇強積金計劃開設可扣稅自願性供款帳戶及供款，而之後亦可隨時將全數帳戶結餘轉移至其他強積金計劃的可扣稅自願性供款帳戶。不過整個強積金轉移程序一般需時約兩至三個周，當中涉及相關受託人的行政程序，及由原受託人贖回基金至新受託人按照計劃成員指示購入基金期間出現的投資空窗期。