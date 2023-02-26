市場規模達4174億美元　綠色科技金融「雙引擎」促進產業發展

上周發表的《財政預算案》，提到數字經濟、第三代互聯網(Web3)及構建國際綠色科技及金融中心三大發展重點，財金官員今日(26日)在網誌表示，發展綠色科技及綠色金融，是國際大趨勢。據統計，全球綠色科技市場規模在2030年將達到4,174億美元，市場發展潛力巨大，惟目前全球尚未出現具領導地位、兼具綠色科技及綠色金融的產業集群。

他認為，本港有能力更好結合綠色科技和綠色金融，借助這「雙引擎」以加速產業發展，他指出，科學園已有逾100家綠色科技企業，其中一家透過3D打印技術，設計出人造陶泥底盤，用於海底珊瑚和生態復修的工作。有關公司其後得到中東資金賞識和投資、使其業務擴展。另一家初創企業則透過研發新環保物料製造即棄餐具，餐具是全面去塑化且可以直接加熱，有效保護環境。

他又指出，發展綠色科技固然需要紮實的科學研究和技術開發，但同樣重要的是投融資和商業管理上的支持，以至巿場研究和推廣，跨界別聯手合作可推動綠色科技發展，透過建立高度協調互動的生態系統，促進本港的綠色科技發展。